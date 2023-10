Verfolgungsjagd in der Neu-Ulmer Innenstadt

Da staunt auch die Polizei: Jugendliche ohne Führerschein rasen durch Neu-Ulm.

Das kommt auch in Neu-Ulm eher selten vor: Minderjährige Autofahrer beschäftigen gleich mehrere Streifen. Und das kam so: Kurz vor Mitternacht des vergangenen Sonntages fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein Fahrzeug in der Kasernstraße auf. Die Beamten stellten zwei in dem Fahrzeug zwei männliche Personen fest. Dabei fiel der Fahrzeugführer mit einer aggressiven Fahrweise auf. Das Fahrzeug wurde teilweise auch schleudernd durch Kurven geführt. Unmittelbar nachdem die Streife den Fahrzeugführer zum Anhalten aufgefordert hatte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt.

In Neu-Ulm im Wiley endete die wilde Fahrt

Mehrere Streifen die Fahndung nach dem Auto auf. Die Beamten fanden den Wagen nach kurzer Zeit im Wiley. Die beiden männlichen Insassen waren nicht mehr vor Ort. Die Beamten machten die beiden, zwei 16 und einen 17 Jahre alte Jugendliche, jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Umfeld ausfindig. Beide verfügen - natürlich - nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Das Auto ist Eigentum des Vaters des 16-Jährigen. Da die Beamten vor Ort nicht abschließend klären konnten, wer letztlich Fahrer des Wagens war, leiteten sie gegen beide Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Fahrereigenschaft und wie die Jugendlichen an die Fahrzeugschlüssel gelangen konnten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur konkreten Gefährdung anderer kam es glücklicherweise nicht. (AZ)