Vergessener Unternehmer: Wie Carl Wilhelm Rösling Schwaighofen gründete

Vor zwei Jahren stand in einem Auktionshaus ein „Vollständiges theoretisch-practisches Lehrbuch der Land-Baukunst“ aus dem Ebner-Verlag zur Versteigerung. Der Name des Autors, Carl Wilhelm Rösling, ist in Neu-Ulm praktisch vergessen. Und doch: Er kann als Gründer des heutigen Schwaighofen gelten und ist eine interessante Persönlichkeit der jungen Industriegeschichte Neu-Ulm. Der Historiker Eberhard A. Merk ging Röslings Lebensgeschichte nach und veröffentlichte sie jetzt in der „Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben“.

