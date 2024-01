Vergewaltigung einer 23-Jährigen: Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Ein Mann soll eine 23-Jährige in Neu-Ulm vergewaltigt haben. Er wurde von der Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Was zum Fall bislang bekannt ist.

Weil er an einer 23-Jährigen "Vergewaltigungshandlungen" in einer Wohnung in Neu-Ulm vorgenommen haben soll, sitzt ein 28-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Die mutmaßliche Tat soll sich jedoch bereits Mitte Dezember zugetragen haben.

Demnach erschien die 23-Jährige Anfang dieser Woche bei der Polizei in Neu-Ulm, um Anzeige gegen den Mann zu erstatten. Nach Angaben der Geschädigten soll es in der Nacht von 16. auf 17. Dezember zu einem gemeinsamen Treffen gekommen sein. Dabei sei Alkohol konsumiert worden. Auch soll es hierbei zu Küssen und unsittlichen Berührungen gekommen sein.

Vorwurf der Vergewaltigung in Neu-Ulm: Wohnungen der Betroffenen lagen in der Nähe

Eine Freundin, die ebenfalls bei dem Treffen dabei war, sei eingegriffen. Daraufhin habe der 28-Jährige vorübergehend von der 23-Jährigen abgelassen und die junge Frau habe sich alleine in ihre Wohnung zurückgezogen. Später aber habe sie den 28-Jährigen zur Rede stellen wollen. Hierbei soll es anschließend zu "Vergewaltigungshandlungen" seitens Tatverdächtigen gekommen sein, so die Polizei. Passiert sein soll jene Handlungen in der Wohnung des 28-Jährigen, die sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnung der 23-Jährigen befindet.

Auf Nachfrage hält sich ein Polizeisprecher mit näheren Angaben zum Sachverhalt zurück. Man wolle die Personen dadurch nicht identifizierbar machen. So wird unter anderem nicht gesagt, wo genau sich das alles abgespielt hat. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen nicht aus Deutschland stammen. Es seien keine Asylbewerber, sie hätten einen regulären Aufenthaltstitel. Es sei keine Party, sondern lediglich ein gemeinsames Treffen der Personen in den Räumlichkeiten gewesen. Zu einem Geschlechtsverkehr soll es nicht gekommen sein. Jedoch zu anderen sexuellen Handlungen, die rechtlich als Vergewaltigung zu würdigen wären. Verletzungen seien nicht festgestellt worden. Warum sich die 23-Jährige erst Anfang der Woche meldete, ist unklar.

Vergewaltigung in Neu-Ulm: Mann sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen, das beim Amtsgericht Memmingen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen beantragte. Am Freitagvormittag nahmen die Ermittler den Mann vorläufig fest und führten ihn anschließend der Ermittlungsrichterin vor. Die ordnete Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 28-Jährige sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm wird vorgeworfen, sich an der jungen Frau vergangen zu haben. (AZ/krom)