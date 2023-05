Verkaufsoffener Sonntag und mehr: Das ist am ersten Mai-Wochenende geboten

Kunst, Kultur, Musik und eine Versteigerung locken am Wochenende in die Neu-Ulmer Innenstadt. Und am Sonntag, 7. Mai, ist unter anderem die Glacis-Galerie geöffnet.

Der Frühjahrsklassiker hat viele Fans: Auf dem Petrusplatz findet der inzwischen 27. Neu-Ulmer Markt für Kunsthandwerk statt. Das Edwin-Scharff-Museum lädt zu seinem Museumsfest ein und beim verkaufsoffenen Sonntag ist ein Bummel durch die Neu-Ulmer Geschäfte möglich.

Markt für Kunsthandwerk auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm

Klein, aber fein startete der Markt für Kunsthandwerk im Jahr 1995 auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Unter dem Motto „Spielend ins neue Jahrtausend“ zogen die Marktstände fünf Jahre später auf den Petrusplatz um. Mit dem Umzug wurde der Grundstein gelegt für ein erfolgreiches Miteinander. Denn seit dem Jahr 2000 werden der Markt für Kunsthandwerk und das Museumsfest der Museen am Petrusplatz zeitgleich am ersten Maiwochenende veranstaltet.

80 Marktbeschicker aus ganz Deutschland, Tschechien und Frankreich haben sich in diesem Jahr für den traditionellen Markt angemeldet. Gut 20 Werkstätten aus Neu-Ulm, Ulm und den angrenzenden Landkreisen sind ebenso vertreten und beweisen, wie hoch das kunsthandwerkliche Potenzial in der Region ist.





Allerlei Kunsthandwerk wird am Wochenende in Neu-Ulm angeboten. Foto: Alexander Kaya

Der Neu-Ulmer Markt ist ein Forum für das professionelle und zeitgenössische Kunsthandwerk, das in all seiner Vielfalt gezeigt wird. An beiden Tagen wird mit einem reichhaltigen gastronomischen Angebot für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Auch das Museumscafé hat an beiden Tagen geöffnet. Der Kunsthandwerkermarkt hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Konzert auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm

Auf dem Rathausplatz organisiert der Verein "Wir in Neu-Ulm" (Win) am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm mit der Ulmer Kultband „Robbi and Friends“. Auch hier wird es zahlreiche gastronomische Stände und auch Infostände geben.

Versteigerung auf dem Johannesplatz

Auf dem Johannesplatz versteigert die Stadtverwaltung am Sonntag ab circa 13.30 Uhr Fundsachen. Mit dabei sind rund 80 Fundfahrräder und große Sonnenmarkisen, die die Stadt bisher bei städtischen Veranstaltungen eingesetzt hat. Auch eine Veranstaltungsbühne wird unter den Hammer kommen. Wegen des Kunsthandwerkermarkts wird der Wochenmarkt am Samstag, 6. Mai, auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz Sankt Johann Baptist verlegt. Von 7 bis 13 Uhr haben hier die Marktstände geöffnet.

Edwin-Scharff-Museum feiert ein Fest

Zeitgleich zum Kunsthandwerkermarkt lädt das Edwin-Scharff-Museum am Petrusplatz am Samstag und Sonntag zu seinem traditionellen Museumsfest ein. Für Jung und Alt gibt es ein buntes Programm mit Führungen durch die Sonderausstellung, Mitmach-Angebote für Kinder, einen Vortrag ("Die unvoreingenommene Offenheit des Blicks. Zur Kunst Ernst Geitlingers“) und einiges mehr.

Glacis-Galerie glänzt mit Disney-Prinzessinnen und einem neuen Laden

Und klar es gibt den verkaufsoffenen Sonntag. Zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Etwa in der Glacis-Galerie: Dort verspricht Centermanager Serge Micarelli allen Besucherinnen und Besuchern ab 14 Uhr ein "Spektakel" rund um die drei Disney-Prinzessinnen aus den Zeichen- und Realverfilmungen von Eiskönigin, Schöne und das Biest und Küss den Frosch. Alle drei Märchenfiguren werden "in ihren aufwendigen Originalkostümen" erwartet und stehen für Erinnerungsfotos bereit.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist das Parken auf den über 1200 Stellplätzen der Glacis-Galerie ab 11 Uhr für diesen Sonntag kostenfrei. Für alle Autofahrer der Hinweis, dass es neben der Parkhauseinfahrt an der Wallstraße ebenfalls eine Einfahrt an der Memminger Straße gibt.

Erst am 30. Juni wird die die Glacis-Galerie um die Ansiedlung des trendigen, asiatischen Konzeptes Niu Niu erweitert. Bereits Anfang Juni bereichern die Imbisse VeganLand Cigköfte sowie Café SimitPlus in der "Grünen Brücke" die Glacis-Galerie.

Loris Parfum kommt in die Glacis-Galerie nach Neu-Ulm

Der Anbieter Loris Parfum hat am ersten Mai-Wochenende hingegen schon offen. Für drei Monate wird zunächst das Konzept, das über 470 Standorte weltweit verfügt, in das Erdgeschoss des Centers einziehen. Am 5. Mai ist Eröffnung eines Ladens, der auf Nachahmungen bekannter Marken setzt. (AZ)