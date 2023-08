Neu-Ulm/Wiblingen

Sperrung am Donaubad mit Folgen: Autofahrer verirren sich in Kleingärten

Hier ist die Beschilderung eindeutig. Am Donaubad dagegen wurde zunächst ein Sackgassen-Hinweis vergessen, viele verfuhren sich.

Plus Seit Montagfrüh ist der Abschnitt zwischen dem Donaubad und dem B10-Kreisverkehr an der Europastraße gesperrt. Prompt kam es zu einem Fehler mit Folgen.

Mit den Sommerferien haben mehrere Großbaustellen begonnen. So wird in den nächsten Wochen zwischen dem Donaubad und Alt-Wiblingen gearbeitet. Am Montagvormittag kamen manche Autofahrerinnen und Autofahrern mit der Umleitungsbeschilderung nicht klar. Sie verfuhren sich zwischen den Kleingartenanlagen.

Seit Wochen war es angekündigt, auch Schilder an der Wiblinger Straße wiesen auf Vollsperrung bis zum 8. September hin. Zuerst wurde der Abschnitt zwischen dem Donaubad und dem Kreisverkehr Europastraße gesperrt, doch die Schilder wurden in der falschen Reihenfolge aufgestellt.

