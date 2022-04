Verliebte aufgepasst: Stadt Neu-Ulm verkauft Birken zum Maibaumstellen

Es ist ein Brauch in der Region: Zum 1. Mai stellen Verliebte ihrer Angebeteten meist eine geschmückte Birke. Doch woher nehmen den Baum? Die Stadt Neu-Ulm hilft.

Es ist ein Brauch mit schon langer Tradition: das sogenannte Maien. In der Nacht zum 1. Mai stellen Verliebte ihrer Angebeteten einen geschmückten Baum in den Hof oder an das Fenster. Je prächtiger der Maibaum, so sagt man, desto größer die Gefühle, die im Spiel sind. Doch woher nehmen das Bäumelein? Wer einfach in den Wald geht, um sich eines zu schlagen, dem droht womöglich juristischer Ärger wegen Sachbeschädigung oder Diebstahls. Die Stadt Neu-Ulm schafft hier nun Abhilfe.

Birken stammen aus dem Widenmannwald

Am Freitag, 29. April, zwischen 14 und 18 Uhr werden kleine und große Birken zum Verkauf angeboten. Die Bäume stammen aus dem Widenmannwald. Zu finden ist der zwischen Schwaighofen, Reutti und Finningen. Treffpunkt für potenzielle Käufer ist an der Abbiegung "Alte Römerstraße 2" beziehungsweise der Bushaltestelle "Schwaighofen Riedswirtshaus" in Richtung Finningen zum Eulesweg. Der Kostenpunkt: 10 Euro für kleine Birken. Interessierte sollen sich bei Herrn Wiedenmann unter der Telefonnummer 0173/3012725 melden.

Die Stadt Neu-Ulm macht auf ihrer Facebook-Seite darauf aufmerksam, auch an geeignete Transportmöglichkeiten zu denken. Gegebenenfalls sollten Sicherungsgurte mitgebracht werden. Die Bäume werden dem Wald "im Rahmen der Jungbestandspflege" entnommen, bedeutet: Die noch jungen Bäume hätten sich nun inzwischen etabliert, entwickeln sich aber unterschiedlich. Um eine zielgerichtete Entwicklung gewährleisten zu können, "wird die zielgerichtete Entwicklung hinsichtlich Mischung, Vitalität, Stabilität und Qualität beobachtet und gegebenenfalls steuernd beeinflusst", heißt es. Sprich: Wer im Weg ist, wird entfernt.

Was im Service der Stadt Neu-Ulm nicht enthalten ist: das Schmücken mit buntem Krepp oder eventuell einem Holzherz. (AZ/krom)