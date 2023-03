Verlosung: Der Hämmerle tritt im Theater Neu-Ulm auf

Bernd Kohlhepp tritt mit seinem neuen Programm "Hämmerle eskaliert" im Theater Neu-Ulm auf. Bei seiner neuen Show soll das Publikum Spaß am Ärgern bekommen.

"Über sowas könnt' ich mich sowas von empören, wenn ich mich nicht scho sowieso so aufregen tät." Dieses Zitat spiegelt den Inhalt des neuen Programms "Hämmerle eskaliert" von Bernd Kohlhepp nur zu gut wider. Er ist seit rund 40 Jahren eine wiederkehrende Persönlichkeit im Theater Neu-Ulm. Er hat dort bereits den Steinle PocketKlassiker Award gewonnen und kehrt jetzt mit brandneuer Show zurück, in der der Mann in grün "rot sehen wird" - das kündigen zumindest die Theatermacher an. Kohlheps besonderes Talent besteht darin, sich über alles und jeden zu entrüsten. Neben seinem vorbereiteten Material greift er auch gerne Anreize aus dem Publikum auf. Bei "Hämmerle eskaliert!" kann es sogar Spaß machen, sich zu ärgern.

Am Freitag, dem 17. März, findet im Theater Neu-Ulm um 20 Uhr eine Vorstellung statt.