Verlosung: Die AC/DC Tributeband Barock kommt nach Neu-Ulm

Sie sind laut eigenen Angaben „Europe‘s Greatest Tribute to AC/DC“. Seit mehr als 30 Jahren geben Barock Konzerte a la AC/DC und haben auch das Publikum in der Region schon oft begeistert. Am 16. März kommen sie wieder und treten in der Ratiopharm Arena auf – LED-Leinwandshow inklusive. Wir verlosen drei mal zwei Tickets.

T.N.T., Highway to Hell, Thunderstruck. All die beliebten Klassiker der australischen Hardrockband, die zu den Pionieren ihres Genres zählt, stehen bei „Barock“ auf dem Programm. Das Quintett will dabei nicht nur eine Coverband sein, sondern auch optisch wie musikalisch möglichst nah ans Original herankommen. Vollgas, Spaß und ein klein wenig Nostalgie – das versprechen die Veranstalter.

Wer am 16. März in Neu-Ulm mit dabei sein will, kann sein Glück in unserer Verlosung probieren. Zur Teilnahme einfach eine E-Mail mit dem Betreff „AC/DC“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 9. März. Die Gewinner werden danach zeitnah per Mail informiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)