Verlosung: "Ehrlich Brothers" zaubern in der Ratiopharm Arena

Chris und Andreas Ehrlich zauberten sich jüngst zu einem neuen Weltrekord. Nach Weihnachten startet ihre neue Tour, mit der sie Ende Januar schon in Neu-Ulm zu Gast sind.

Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die bald mit ihrer neuen Bühnenshow "Dream & Fly" unterwegs sind. Die Show beginnt direkt mit staunenden Gesichtern, wenn die Ehrlich Brothers auf einer Harley Davidson schwerelos durch die Luft in die Arena einfliegen.

Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den spektakulären Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen, heißt es in der Vorankündigung. Außerdem erscheint ein Lamborghini auf der Bühne und - Highlight für die Kinder im Publikum - das größte Süßigkeitenglas der Welt. Musikalisch umrahmt wird die Show von einer Live-Band und mit Songs des ersten eigenen Albums der Zauber-Brüder, "FLASH - The Magic Album".

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Im Juni knackten die Ehrlich Brothers mit ihrer zweiten Stadionshow vor über 40.000 Zuschauern ihre eigenen Weltrekorde. Unmittelbar nach Weihnachten startet die Tournee "Dream & Fly". Insgesamt über 60 Shows in Deutschland und Europa stehen auf dem Plan, am 25. und 26. Januar sind die Ehrlich Brothers schon in Neu-Ulm zu Gast. Sie spielen jeweils um 16 und um 20 Uhr eine Show. Tickets gibt es unter www.ehrlich-brothers.com, der kostenpflichtigen Hotline 0180/500 41 59 oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 5 mal 2 Karten für die erste Show am Donnerstag, 25. Januar, 16 Uhr. Wer an der Ziehung teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Dream & Fly" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 1. Januar.

