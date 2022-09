Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für Espen Nowackis "Best of Musical"

Der Musicalsänger Espen Nowacki nimmt das Neu-Ulmer Publikum mit auf eine Reise durch 50 Jahre Musikgeschichte. Hier können Sie Tickets gewinnen.

Das Beste aus der Welt der Musicals soll es am Freitag, 16. September, im Edwin-Scharff-Haus zu sehen und zu hören geben. Espen Nowackis fast dreistündige Show "Best of Musical" kommt an diesem Abend nach Neu-Ulm.

Die Darsteller decken 50 Jahre Musicalgeschichte ab und präsentieren Hits aus mehr als 20 Musicals. Von romantischen Balladen aus Evita oder Elisabeth bis zu Songs, bei denen man am liebsten mittanzen würde, etwa aus Grease oder Mamma Mia, haben die Sängerinnen und Sänger eine große Bandbreite im Gepäck. Auch die Hits aus neueren Stücken wie Disney's Eiskönigin fehlen im Programm nicht.

Tickets gibt es bei reservix.de oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten der ersten Kategorie für Espen Nowackis "Best of Musical" am 16. September ab 19.30 im Edwin-Scharff-Haus. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Musical" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 8. September. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per Mail benachrichtigt.

