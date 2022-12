Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für Lea im Wiley Sportpark

Neben Roland Kaiser tritt auch Sängerin Lea beim Wiley-Open-Air im kommenden August auf. Wir verlosen Tickets.

Während Roland Kaiser beim Wiley-Open-Air das etwas reifere Publikum begeistern soll, soll Lea die jüngeren Fans in den Sportpark locken. Ihr Konzert findet am 13. August 2023 statt.

Mit sechs Jahren fing Lea an, Klavier zu spielen. Als Teenager schrieb sie eigene Songs und lud sie bei Youtube hoch. Rund 2,8 Millionen wurde das Lied "Wohin willst du?" angeklickt - der Durchbruch der gebürtigen Kasslerin. Als Remix landete der Song dann auch in den Charts, spätestens seit dem Radiohit "Leiser" und einem Auftritt in der Fernsehshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist Lea einem breiteren Publikum bekannt.

Ihre Lieder sollen wie Tagebucheinträge aus ihrem Leben erzählen: persönlich, verletzlich, stark und authentisch. "Durch meine Songs habe ich das Gefühl, kleine Momente aus meinem Leben einzufangen und in den Texten festzuhalten", sagt die Singersongwriterin, die im vergangenen Jahr ihr jüngstes und inzwischen viertes Album "Fluss" herausgebracht hat. Die vielseitige Sängerin hat dabei schon mit Künstlern wie Rapper Capital Bra aber auch Max Raabe zusammengearbeitet.

Lea-Konzert in Neu-Ulm: So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Der Vorverkauf für Leas Konzert beim Wiley-Open-Air hat bereits begonnen. Tickets gibt es unter allgaeu-concerts.de oder – mit etwas Glück – bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert der Sängerin. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Lea" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 26. Dezember. (AZ)

