Neu-Ulm

07:00 Uhr

Verlosung: Götz Alsmann singt im Edwin-Scharff-Haus Lieder der Liebe

"Liebe" heißt das 2020 erschienene Album von Götz Alsmann, "Liebe" heißt auch seine Tour. Am 27. Oktober gastiert der Musiker in Neu-Ulm.

Plus Götz Alsmann und seine Band überführen Operetten, Chansons und Schlager in die Welt des Jazz. Hier gibt es Karten für sein Konzert in Neu-Ulm zu gewinnen.

Götz Alsmann singt im Edwin-Scharff-Haus Lieder der Liebe. Tut er das nicht immer? Eigentlich ja. Aber nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, widmet sich der König des Jazzschlagers wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. Auch in Neu-Ulm, wo wir für sein Konzert am 27. Oktober drei mal zwei Tickets verlosen.

