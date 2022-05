Verlosung: Tickets für Max Raabe in der Ratiopharm-Arena

Max Raabe und das Palast-Orchester kommen mit ihrer "Guten Tag, liebes Glück"-Tour in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena.

Nach langer pandemiebedingter Verzögerung ist es bald so weit: Max Raabe, der Hits im Stile der und aus den 1920er und 1930er-Jahren im Gepäck hat, kommt mit seinem Palast-Orchester nach Neu-Ulm. "Guten Tag, liebes Glück", so der Titel seiner Tour, heißt es ausgerechnet am eigentlich als Unglückstag verschrienen Freitag, den 13. Mai. Los geht es um 20 Uhr.

Mit etwas Glück können Leser der Neu-Ulmer Zeitung bei dem Konzert auch umsonst dabei sein. Unsere Redaktion verlost dafür drei mal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schreibt einfach eine Mail an gewinnspiel@nuz.de mit dem Betreff "Glück". Die Gewinner werden von uns dann ebenfalls per Mail benachrichtigt. (AZ)

