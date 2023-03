Neu-Ulm

vor 49 Min.

L'art pour l'art im Venet-Haus: Das erwartet Besucher der Kunstausstellung

Marina Schreiber bedient sich in der Unterwasserwelt ihrer Motive. "Biomorphe Abstraktionen" nennt sie ihre Werke.

Plus Mit Cigdem Aky und Marina Schreiber hat Werner Schneider zwei Künstlerinnen nach Ulm geholt, die auf Farbe setzen. Ihre Werke: frei von politischen Aussagen und Appellen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es ist ein Eintauchen in eine skurrile Unterwasserwelt. Werner Schneiders Kunstraum, die Galerie im Venet-Haus, wird zu einer Art Tiefsee mit seltsamen Bewohnern. Der in Kenia geborene und in Günzburg lebende Künstler Terence Carr, der Werner Schneider berät und für die Galerie Künstlerinnen und Künstler auswählt, lud für die aktuelle Ausstellung „Formen und Gezeiten“ zwei Künstlerinnen ein, die – wie er – auf Farbe setzen und die bei aller persönlichen Verschiedenheit etwas verbindet: Die Werke von Cigdem Aky und von Marina Schreiber sind frei von gesellschaftlich-politischen Aussagen oder Appellen.

