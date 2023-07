Neu-Ulm

vor 32 Min.

Verruchter Post-Punk im Neu-Ulmer "Gold"

Grandios: "Public Display Of Affection" mit Sängerin Madeleine Rose, Lewis Lloyd (Bass), Anton Remy (Drums) und Jesper Munk (Vocals, Gitarre) spielten im "Gold".

Plus Jesper Munk und seine Band "Public Display of Affection" feiern einen rauschhaften Abend mit den Gästen des kleinen Musikclubs. So war das Konzert.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Das ist der Zauber des Musikclubs, wie man ihn sich wünscht: Die Band ist ganz nah dran, zum Anfassen nah. Und der Sound dringt durch den ganzen Körper. Als Jesper Munk den letzten Song ankündigt, gibt's kein Halten mehr. Buhrufe, nicht ganz ernst gemeint, und ernst gemeintes Verhandeln seitens des Publikums: Weiterspielen!

Nicht der "letzte Song", sondern einfach nur der "nächste Song" soll kommen. Und dann noch einer und noch einer. Im "Gold" wollten die etwa 50 Gäste die Berliner Band "Public Display of Affection" einfach nicht von der Bühne lassen. Und man kann es verstehen: Die Energie, die von der vierköpfigen band in den Raum gepumpt wurde, ist sagenhaft. Die Songs kann man im Grunde nur mit einigen Schlagworten aus diversen Genres umrunden, ohne ihnen wirklich auf die Spur zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen