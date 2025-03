Versteigerung: Kommt der fehlende Turm beim Südstadtbogen jetzt doch noch?

Der Südstadtbogen an der Bahnlinie in Neu-Ulm ist seit vorigem Jahr weitgehend fertig. Den Abschluss der Reihe von Wohnhäusern mit den blauen Fassaden sollte eigentlich ein Hochhaus an der Memminger Straße bilden. Doch der „Südstadtturm“ fehlt noch immer. Möglicherweise kommt nun aber Bewegung in die Sache. Denn bei einem erneuten Zwangsversteigerungstermin am Amtsgericht Neu-Ulm für das fehlende Stück des Areals gab es zwar keinen Zuschlag – aber ein erstes Angebot.

