Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten: Polizei stoppt erneut italienische Spedition

Die Polizei hat auf der A7 bei Neu-Ulm erneut einen Fahrzeugtransporter einer italienischen Spedition kontrolliert und wieder Verstöße festgestellt.

Bereits zum wiederholten Male hat die Polizei nach eigenen Angaben eine italienische Spedition mit einem Fahrzeugtransporter angehalten. Die Beamtinnen und Beamten stellten dabei erneut Verstöße bei den Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer fest.

So auch bei der Kontrolle am Samstagvormittag auf der A7 im Bereich Neu-Ulm. So soll die Mehrfahrerbesatzung während des Kontrollzeitraums oft die vorgeschriebenen neun Stunden nicht eingehalten haben. Die Mindestruhezeit sei vereinzelt um mehr als fünf Stunden verkürzt gewesen.

Um dies zu verschleiern, hätten die Fahrer einfach ihre Fahrerkarte aus dem Kontrollgerät genommen und danach manuell Ruhezeiten nachgetragen. Diese Masche ließ die Polizei aber gleich bei der Kontrolle auffliegen. Die Fahrer mussten auf Anordnung vor Ort für sich und das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen durften. (AZ)