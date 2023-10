Verursacher flüchtet nach Unfall an der Ampel bei der Gänstorbrücke

An der Ampel am Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm kam es zu einem Auffahrunfall. Der Verursacher aber fuhr einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

An der Ampel nach der Gänstorbrücke in Neu-Ulm ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Verursacher aber ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun ist die Polizei auf die Suche nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntag gegen 13.50 Uhr. Ein 66-Jähriger war mit seinem Auto über die Gänstorbrücke von Ulm nach Neu-Ulm gefahren. An der Ampel am Augsburger-Tor-Platz musste er an der roten Ampel anhalten. Ein nachfolgendes Auto, wohl ein weißfarbener Mercedes, sei anschließend auf den Wagen des 66-Jährigen aufgefahren. Der Fahrzeugführer habe den Anstoß entsprechend wahrnehmen können, heißt es.

Weil die Ampel auf Grün schaltete, habe der 66-Jährige dem Unfallverursacher mittels eines Handzeichens zu verstehen gegeben, dass er zur Schadensregulierung nach der Kreuzung anhalten wird. Der Verursacher soll jedoch dem Mann nicht hinterhergefahren sein, sondern in die Augsburger Straße eingebogen und sich, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen, entfernt haben.

Am Fahrzeug des 66-Jährigen entstand ein Sachschaden, der bislang auf 2500 Euro geschätzt wird. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich an der Ampel noch ein weiteres Fahrzeug, in dem eine Frau saß. Die Dame wäre aus Sicht der Polizei "eine wichtige Zeugin". Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und eventuell Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)