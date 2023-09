Verwirrte Frau mit Messer löst größeren Polizeieinsatz in Pfuhl aus

Der Polizei wurde im Bereich des Golfplatzes in Pfuhl eine Frau mit einem Messer gemeldet. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mehrere Streifen rauschten am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Kammer-Krummen-Straße in Richtung Stiebelhof entlang. Am Abend wollte sich ein Polizeisprecher zu den Gründen des größeren Einsatzes im Norden des Neu-Ulmer Stadtteils Pfuhl zunächst bedeckt halten. Am Donnerstagvormittag ist ein Pressesprecher des Präsidiums in Kempten auskunftsfreudiger.

Demnach sei der Polizei von Zeugen eine Frau im Bereich des Golfplatzes mitgeteilt worden, die dort mit einem Messer unterwegs war. Das habe dazu geführt, dass insgesamt 15 Beamte in mehreren Streifenwagen ausrückten. Die hätten an der Örtlichkeit die 50 Jahre alte Frau antreffen können. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Bedroht oder gar verletzt habe sie mit dem Messer niemanden, so der Polizei-Pressesprecher. Jedoch soll sie zwei dort in der Nähe abgestellte Fahrzeuge beschädigt haben. Weil sich die 50-Jährige wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurden sie zur Behandlung in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ/krom)