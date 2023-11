Verwirrung um ausgegrabene Pflanzen in Kleingartenanlage

Ein Pächter wendet sich an die Polizei, weil Gewächse aus seinem Garten entfernt wurden. Doch hinter der vermeintlichen Sachbeschädigung steckt etwas anderes.

Der Pächter einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm hat eine Sachbeschädigung in seiner Parzelle bei der Polizei angezeigt: Unbekannte hätten mutwillig Bäume und Sträucher aus dem Boden entfernt und einen Schaden in Höhe von 600 Euro angerichtet. Doch offenbar waren die Unbekannten gar nicht unbekannt – und offenbar haben sie auch nichts Verbotenes getan.

Der Vorfall soll sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 9. November, und Sonntag, 19. November, zugetragen haben. In diesen Tagen wurden tatsächlich Pflanzen ausgegraben: Das Vorstandsteam des Kleingartenvereins rückte mit einem Minibagger an. Gewächse, die laut Satzung des Vereins nicht gepflanzt werden dürfen, wurden entfernt. Darunter habe es sich unter anderem um Thujen gehandelt. Dass solche Hecken, Bäumen und Sträucher ausgegraben werden müssen, sei seit 2017 bei jeder Mitgliederversammlung angemahnt worden. Nun wurde der Vorstand überall dort tätig, wo sich Pächterinnen und Pächter nicht selbst kümmerten. Bei der Vereinsführung ist bislang keine Beschwerde über das Vorgehen eingegangen. Dort ist man indes auch über die angebliche Höhe des Schadens überrascht – Thuja-Pflanzen gibt es für wenige Euro zu kaufen.