Neu-Ulm

12:01 Uhr

Verwunderung über Krebse am Brandstätter See: "Die verbreiten sich massiv"

Nicht nur im Brandstätter See gibt es viele solcher Krebse. Invasive Arten werden jedoch als "Schädling" bezeichnet.

Lokal Krebse am Brandstätter See zwischen Burlafingen und Steinheim lösen Verwunderung aus. Es handelt sich um gebietsfremde Tiere. Ihre Existenz kann verheerende Folgen haben.

Von Michael Kroha

Wer zwischen Burlafingen und Steinheim dieser Tage mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, dem sind sie womöglich schon aufgefallen: Krebse. Die Krustentiere sind ungefähr handgroß, haben ihre typischen Scheren und schrecken offenbar auch nicht davor zurück, den dortigen Radweg auf Höhe des Brandstätter Sees zu kreuzen. So ist es kürzlich auch einem Leser passiert, der sich wunderte. Er wandte sich an unsere Redaktion, er habe derartige Krebse am Brandstätter noch nicht gesehen. Ihre Existenz kann jedoch verheerende Folgen haben.

