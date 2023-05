Neu-Ulm

Very British in Neu-Ulm: Eine Ausfahrt der feinen Herren für den guten Zweck

Es ist wieder so weit: am Sonntag, 21. Mai, steigen in über 800 Städten in mehr als 100 Ländern fein gekleidete Männer und Frauen auf ihre Motorräder, um für Prostatakrebs und psychische Gesundheitsprobleme bei Männern Spenden zu sammeln.

Der "Distinguished Gentleman’s Ride" (frei übersetzt: Ausfahrt der feinen Herren) wird von der australischen Movember Foundation, für die sich Millionen von Männern im November für die gleiche Zielsetzung einen Schnurrbart wachsen lassen, unterstützt. Fast 200 der weltweit 100.000 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen werden sich auch in Ulm/ Neu-Ulm in Schale werfen und sich mit ihren Schätzen auf zwei Rädern zusammenfinden, um sich und ihre Motorräder zu feiern. Die Veranstaltung für einen guten Zweck lebt von der Toleranz – von der Vespa bis zur Harley, von der einfachen Schildmütze über Krawatte bis hin zu Tweet-Anzug gilt: alle, die sich stilvoller Kleidung und klassischen Motorrädern verbunden fühlen und gleichzeitig das Bewusstsein für Männergesundheit erhöhen möchten, sind - so schreiben es die Veranstaltenden - herzlich willkommen. Der "Distinguished Gentleman’s Ride" in Neu-Ulm: Das Programm Neben dem Bestaunen der prächtigen Motorräder wird es natürlich kulinarische Verpflegung, eine Hüpfburg, eine Live-Band - die bekannte Ulm/Neu-Ulmer Alternative-Cover-Kombo - Jesus George - und mehrere Verkaufsstände geben. Der Landesverband Prostatakrebs Selbsthilfe Baden-Württemberg wird mit einem Stand über das Thema Prostatakrebs-Vorsorge informieren. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr auf dem Gelände der Firmen OnkoZert und ClarData, nahe der Post (Gartenstraße 24, Neu-Ulm). Die Motorradfahrt gen Münsterplatz startet gegen 14.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, aber alle Teilnehmenden werden ermutigt, Spenden zu sammeln, um die Männergesundheit zu unterstützen. (AZ)

