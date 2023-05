Vier Autos in Unfall auf der Europastraße verwickelt

Ein Lkw bremst, zwei Autos auch – doch ein drittes fährt auf und schiebt alle Fahrzeuge zusammen. Auf der Europastraße in Neu-Ulm gibt es mehrere Verletzte.

Vier Fahrzeuge, mehrere Verletzte: Am Freitagabend ist es auf der Europastraße in Neu-Ulm zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall in der B10-Unterführung der Europastraße in Neu-Ulm

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben unter der Unterführung der B10, kurz vor der Auffahrt auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Senden. Hier musste ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die zwei Menschen am Steuer von zwei dahinter fahrenden Autos erkannten dies und hielten ebenfalls an. Der Fahrer eines dritten Wagens bemerkte die Situation zu spät und fuhr den bereits stehenden Fahrzeugen hinten auf, wodurch diese zusammengeschoben worden sind.

Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Personen leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)