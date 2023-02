Vier Jahre ohne Führerschein: Polizei stoppt Paketfahrer auf A7

Auf der A7 kontrolliert die Polizei einen Paketfahrer. Der Mann am Steuer hat seit vier Jahren schon keinen Führerschein mehr. Sein Beifahrer ist nicht angeschnallt.

Die Polizei hat am Dienstagabend auf der A7 am Parkplatz Buchwald-West bei Neu-Ulm einen 34-jährigen Rumänen gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Paketfahrer am Steuer saß, obwohl er seit vier Jahren schon keine Fahrerlaubnis hat.

Der Mann war zusammen mit einem Beifahrer in dem Mietwagen unterwegs. Die Überprüfung des rumänischen Führerscheins habe ergeben, dass dem 34-Jährigen seit Anfang 2019 die Fahrerlaubnis in Deutschland wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs entzogen wurde. Gegen den Paketfahrer wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstellt, und die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Sein Beifahrer hatte seinen Sicherheitsgurt hinter seinem Rücken durchgeführt und das Gurtschloss eingesteckt. Gegen ihn wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erstellt, da er vorsätzlich den Sicherheitsgurt nicht benutzte, sondern lieber darauf saß. (AZ)