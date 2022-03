Neu-Ulm

18:05 Uhr

Vier Polizisten müssen Mann mit knapp drei Promille in die Zelle bringen

In Neu-Ulm musste ein 55-Jähriger von vier Polizisten in eine Zelle gebracht werden.

Nach einem Sturz muss der Mann erst in ein Krankenhaus. Dort geht er das Personal an. Die Polizei nimmt ihn mit. Vier Beamte braucht es, um ihn in eine Zelle zu bringen.

Einen erheblich alkoholisierten 55-Jährigen hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Schutzgewahrsam nehmen müssen. Vorausgegangen war ein alkoholbedingter Sturz des Mannes. Der 55-Jährige kam er zunächst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Er aber war nicht "behandlungsbedürftig", so die Polizei. Er sei das Krankenhauspersonal verbal angegangen. Die Polizei wurde verständigt. Der Betroffene soll eine Blutalkoholkonzentration von nahezu drei Promille gehabt haben. Als die Beamten den Mann in die Verwahrzelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm brachten, wehrte er sich körperlich gegen die Maßnahme der Polizei. Insgesamt vier Beamte mussten den 55-Jährigen in die Haftzelle bringen. Verletzt wurde dabei verletzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. (AZ)

