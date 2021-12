Vierstelliger Betrag abgebucht: Neu-Ulmer wird Opfer von Betrug

Weil sein Konto angeblich gesperrt ist, soll ein 64-Jähriger einem Anrufer eine TAN nennen. Der Neu-Ulmer tut das - und verliert einen vierstelligen Betrag.

Ein Anrufer hat sich gegenüber einem 64 Jahre alten Mann aus Neu-Ulm als Mitarbeiter von dessen Hausbank ausgegeben und den Bankkunden um einen vierstelligen Eurobetrag betrogen. Die Polizei gibt Tipps, um sich vor solchen Vorfällen zu schützen.

Der 64-Jährige ist nach Polizeiangaben bereits am 7. Dezember Opfer eines Callcenterbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei dem Mann und gab an, Angestellter seiner Hausbank zu sein. Der angebliche Bankmitarbeiter behauptete, dass aus dem Ausland heraus rechtswidrig vom Konto des 64-Jährigen eingekauft worden sei. Das Konto sei nun aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zur Entsperrung und Rückabwicklung der Buchung müsse der Neu-Ulmer den Geldbetrag des Einkaufs mittels Push-TAN-Verfahren freigeben. Nachdem dem 64-Jährige die TAN bestätigt hatte, wurde ein unterer vierstelliger Betrag von seinem Konto auf ein Konto der Betrüger gebucht.

Insgesamt 800.000 Euro durch Betrugsmasche erbeutet

Erst jetzt erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Das für diese Delikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Masche sei nicht neu, so die Polizei. Kriminelle meldeten sich am Telefon als Beschäftigte der Hausbank. Sie versuchten dann unter einem Vorwand, die Angerufenen dazu zu bewegen, Zugangsdaten zum Onlinebanking und Transaktionsnummern herauszugeben. Wenn dann sensible Daten übermittelt werden, verschafften sich die Betrüger oder Betrügerinnen Zugang zum Onlinebanking ihres Opfers und tätigten Überweisungen. Zumeist gingen die Geldbeträge auf Bankkonten im Ausland.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West erbeuteten Anrufbetrüger im Jahr 2020 unter Anwendung vielfältiger Betrugsmaschen fast 800.000 Euro.

Die Polizei rät: