Vocatium in Neu-Ulm: So suchen Firmen nach Nachwuchs

Plus Bei der Vocatium treffen fast 75 Aussteller auf über 2000 Jugendliche aus der Region. Dabei profitieren die Beteiligten vom einzigartigen Konzept der Ausbildungsmesse.

Mathias Faber ist vollends begeistert von der Vocatium, der großen Ausbildungsmesse des Instituts für Talentförderung (IfT), die derzeit in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm stattfindet. Der Lehrer des Buigen-Gymnasiums in Herbrechtingen fährt schon seit 2016 jedes Jahr mit seinen Abschlussklassen nach Neu-Ulm, um seinen Schülerinnen und Schülern den Übergang ins Berufs- oder Studentenleben zu erleichtern. "Weil die Schülerinnen und Schüler hier verbindliche Beratungstermine haben, bekommen sie einen guten Eindruck und können ihre beruflichen Interessen zumindest eingrenzen. Ich hätte es cool gefunden, wenn es das zu meiner Zeit auch schon gegeben hätte", sagt er. Doch nicht nur die Schulen sind überzeugt vom Konzept der Ausbildungsmesse.

Der Fachkräftemangel macht Ausbildungsmessen wie die Vocatium noch wichtiger für Unternehmen

"Das Besondere hier sind die direkten, schon gebuchten Gespräche. Die Jugendlichen beschäftigen sich schon im Vorfeld mit dem Unternehmen und der Ausbildung oder dem dualen Studium", sagt Anja Walker von Siemens. Gerade durch den Fachkräftemangel und der Vielzahl an Möglichkeiten, die viele Jugendliche hätten, sei es umso wichtiger für das Unternehmen, sich vor Ort zu präsentieren und mit Interessentinnen und Interessenten ins Gespräch zu kommen. Auch Franziska Blood, die den Stand von Aldi Süd betreut, betont, wie wichtig die eingeplanten Gespräche auf der Vocatium für das Unternehmen sind. "Wir können mit Leuten sprechen, die sich bereits informiert haben und für eine Ausbildung bei uns interessieren. Das ist effizient und für uns ein klarer Benefit", sagt sie.

