Neu-Ulm/Vöhringen

vor 17 Min.

Die Polizei im Dritten Reich: Zwei Biografien aus der Region

Plus Karl Ammann aus Neu-Ulm und Georg Pfitzer aus Vöhringen waren Polizisten, und zwar zur NS-Zeit. Wie viel Mitschuld tragen Männer wie sie an den Verbrechen der Nazis?

Von Ralph Manhalter

Die junge Bundesrepublik legte über die Zeit des Nationalsozialismus einen Mantel des Vergessens. Gleich einer Verleugnung der eigenen, vor Kurzem zu Ende gegangenen Geschichte wurde jede Erinnerung daran getilgt, gerade so, als wäre nie etwas gewesen. Erst eine Generation später wird hierfür der Begriff Scham als Erklärung herangezogen werden. Viele, allzu viele Karrieren im Dritten Reich fanden bekanntlich ihre Fortsetzung in der aus Ruinen auferstandenen Bonner Republik. Doch nicht nur bedeutende Entscheidungsträger und einflussreiche Funktionäre konnten nach dem Krieg wieder in ihr bürgerliches Leben zurückkehren, insofern sie es überhaupt jemals verlassen hatten. Wie verhielt es sich mit dem sogenannten "kleinen Mann", der angeblich nur Dienst nach Vorschrift machte? Der Historiker Walter Wuttke hat sich dieser Frage anhand zweier Biografien von Polizisten angenommen.

