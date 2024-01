Neu-Ulm

Volksbank Ulm stellt sich in Neu-Ulm neu auf: Das sind die Gründe

Jetzt sind die Lichter aus: Die Volksbank Ulm-Biberach schloss die Filiale in Neu-Ulm in der Augsburger Straße.

Plus Die Volksbank der Ulmer Seite der Doppelstadt hat ihre SB-Stelle in der Augsburger Straße dicht gemacht und eröffnet neue in der Glacis-Galere. Das sind die Begründungen der Bank.

Es ist dunkel in der Augsburger Straße 8. Die Kundschaft auf der Suche nach Bargeld wird seit diesem Mittwoch an einen andern Ort verwiesen: den kommenden Automaten der Volksbank Ulm-Biberach in der Glacis-Galerie.

Als eine Art Rückzug aus dem bayerischen Grenzgebiet möchte das die baden-württembergische, genossenschaftlich organisierte Bank nicht verstanden wissen: "Selbstverständlich zählt der Kreis Neu-Ulm nach wie vor zu unserem Geschäftsgebiet", sagt Pressesprecherin Kathleen Parthey. Die SB-Stelle in der Augsburger Straße sei lediglich mit dem Automaten in der Glacis-Galerie zusammengelegt worden. Hier stehe Nutzerinnen und Nutzern bald ein modernes Multifunktionsgerät für Ein- und Auszahlungen zur Verfügung.

