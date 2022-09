"Volle Kraft Voraus"-Festival in Neu-Ulm: Das Eis ist gebrochen

Nach zweijähriger Pause konnte das Festival endlich wieder loslegen - und der Termin für die fünfte Ausgabe steht bereits.

Das "Volle Kraft Voraus"-Festival der Band Eisbrecher ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungskalender von Neu-Ulm - und Kult im weiten Umkreis. Zwei Jahre lang war es, nun ja, auf Eis gelegt - und jetzt ist das Eis gebrochen. Beim vierten "Volle-Kraft-Voraus" in der Ratiopharm-Arena wurde gewohnt hart und laut gerockt. Während auf den Rängen noch Platz war, ging es in der Arena eng zu.

Ein vertrautes Bild: Die Stimmung war gewohnt großartig beim Festival "Volle Kraft Voraus". Foto: Felix Oechsler

Nach diversen Bands wie Unzucht, Lord Of The Lost oder VNV Nation sorgten Eisbrecher wie gewohnt für einen heißen Abschluss. Es war heuer bereits ihr zweiter Auftritt in der Region, beim Festival "Rock dein Leben" bei Laichingen waren sie im Juli einer der Höhepunkte. Und weil es so schön war, steht der Termin für die fünfte Auflage des harten Events fest. Am 5. Juli 2023 heißt es in Neu-Ulm wieder: Volle Kraft voraus. (feo)

