"Vollkommener Wahnsinn": So kann der Tiny-House-Traum zum Albtraum werden

Plus Mit der Verpachtung von Tiny-House-Stellplätzen lässt sich gutes Geld verdienen. Doch Interessierte unterschätzen oft die rechtlichen und finanziellen Risiken.

Von Florian Lang

Peter Pedersen hat nicht viel übrig für den anhaltenden Hype um Tiny Houses. Eigentlich ist der Präsident des Bundesverbandes Mikrohäuser naturgemäß ein großer Fan der kleinen Häuser, doch die derzeitigen Auswüchse des Marktes sorgen bei ihm für Kopfschütteln. "Da haben sich einige Möchtegern-Pfiffige gesagt, jetzt spiele ich Campingplatz auf Wohnniveau und vermiete den Leuten ein Grundstück", schimpft er über Grundstückseigentümer, die Stellplätze für mobile Tiny Houses verpachten wollen, so, wie es derzeit auch in Finningen geplant ist. "Das ist ein vollkommener Wahnsinn", sagt Pedersen und warnt, dass auf die Pächter der Stellplätze oft ungeahnte finanzielle und rechtliche Risiken warten würden.

Tiny Houses steigen nur als echte Immobilien im Wert

Pedersen stört sich vor allem daran, dass den zukünftigen Pächterinnen suggeriert wird, dass es hier um Wohneigentum gehen würde. Das Problem dabei ist jedoch die Definition. Ein mobiles Tiny House ist nur dann eine Immobilie, wenn es ein baurechtlich genehmigungsfähiges Wohngebäude auf dem eigenen Grundstück ist. Nur so nimmt es an der Wertsteigerung des Immobilienmarktes teil, wenn nicht, verliert das Haus an Wert über die Dauer der Nutzung, wie es beispielsweise auch ein Campingwagen tut. Wie der Sprecher der VR-Bank Neu-Ulm, Wolfgang Kaimer, auf Anfrage bestätigt, finanzieren Banken mobile Tiny Houses über Privatkredite, nicht aber über günstigere Immobilienkredite mit langer Laufzeit. "Im Einzelfall würde man versuchen, die passende Finanzierung zu finden. Klar ist aber, dass es sich dabei um einen Kredit wie bei einem gewöhnlichen Fahrzeugkauf handeln würde", so Kaimer. Die VR-Bank Neu-Ulm hat damit jedoch noch keine direkten Erfahrungen gemacht, lediglich eine lose Anfrage habe es gegeben.

