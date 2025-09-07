Icon Menü
Neu-Ulm: Volltrunkener pöbelt Passanten an

Neu-Ulm

Volltrunkener pöbelt Passanten an

Mit drei Promille verhielt sich der 37-Jährige so aggressiv, dass er die Nacht in der Zelle verbringen musste.
    Die Polizei nahm den Betrunkenen in Gewahrsam.
    Die Polizei nahm den Betrunkenen in Gewahrsam. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, fiel ein 37-Jähriger auf, der stark alkoholisiert am Neu-Ulmer Schwal Passanten verbal angriff. Aufgrund dessen verständigte ein Sicherheitsdienst die Polizei, welche vor Ort den Herren wegen seiner Alkoholisierung von über drei Promille und seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nahmen.

    Die Nacht durfte dieser in einer Zelle der Dienststelle verbringen. (AZ)

