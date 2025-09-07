Volltrunkener pöbelt Passanten an

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, fiel ein 37-Jähriger auf, der stark alkoholisiert am Neu-Ulmer Schwal Passanten verbal angriff. Aufgrund dessen verständigte ein Sicherheitsdienst die Polizei, welche vor Ort den Herren wegen seiner Alkoholisierung von über drei Promille und seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nahmen.

Die Nacht durfte dieser in einer Zelle der Dienststelle verbringen. (AZ)