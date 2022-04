Neu-Ulm

vor 51 Min.

Vom intelligenten Mülleimer bis zum rollenden Stadtlabor: Neu-Ulm wird smart

Auf dem Weinhof in Ulm gibt es bereits "intelligente" Abfalleimer mit Sensoren. In Neu-Ulm sind sie in der Diskussion. Dies ist eine von vielen Ideen auf dem Weg zur Smart City.

Plus Wie kann die Digitalisierung das Leben in der Stadt verbessern? Bürgerinnen und Bürger haben dazu Ideen entwickelt – manche könnten schon bald Wirklichkeit werden.

Von Michael Ruddigkeit

Die Stadt Neu-Ulm hat sich auf den Weg zur Smart City gemacht. Doch was heißt das konkret für die Menschen? Wie kann Digitalisierung den Alltag erleichtern und die Stadt nachhaltig positiv verändern? In Workshops haben Bürgerinnen und Bürger sowie Expertinnen und Experten Vorschläge entwickelt. Einige dieser Ideen wurden nun beim Smart City Forum im Edwin-Scharff-Haus und online präsentiert. Eine wichtige Rolle spielen dabei Daten, die mit Sensoren gewonnen werden – sei es auf der Straße oder in der Mülltonne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen