Von Handy abgelenkt? Mann wird in Neu-Ulm von Zug erfasst

An der Reuttier Straße in Neu-Ulm kommt ein 20-Jähriger ums Leben – es ist nicht das erste Unglück. Eine Gaststätte versorgt den Lokführer und Zeugen.

Wieder hat sich ein schwerer Unfall an den Gleisen der Illertalbahn ereignet. Tödliche Verletzungen erlitt am Samstagabend ein 20-jähriger Mann bei einem Unfall am Bahnübergang an der Reuttier Straße in Neu-Ulm. Gegen 17.45 Uhr war der junge Mann zu Fuß, mit Gepäck und Smartphone stadtauswärts in Schwaighofen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der 20-Jährige durch sein Mobiltelefon in der Hand abgelenkt. Als die Schranken der Bahnstrecke Ulm-Senden sich vor ihm senkten, wollte er rechts neben den Schranken ein Drehkreuz benutzen, dass sich jedoch nur vom Gleis weg als Notausgang drehen lässt. Daraufhin lief auf die Fahrbahn, um die Halbschranke dort zu umrunden. Die Regionalbahn Richtung Weißenhorn erfasste ihn trotz Notbremsung mitten auf dem Gleis.

Der Mann wurde nach links weggeschleudert. Dort prallte er gegen einen Mast und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, denen er am Abend im Krankenhaus erlag. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Der Zug kam rund zweihundert Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme mussten die Bahnstrecke und die Reuttier Straße rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Tödlicher Unfall auf der Illertalbahn: Mann stirbt in Klinik

Der Lokführer sowie drei Ersthelfer und Zeugen erlitten durch das Erlebte einen Schock, zwei Notfallseelsorger kümmerten sich um sie. Das Personal des an den Bahnübergang angrenzen Gasthof zur Post bekam den Unfall mit und reagierte umgehend. Trotz Ruhetag wurde der Gastraum geöffnet, damit die Unfallzeugen sich zurückziehen konnten und ungestört mit den Notfallseelsorgern das Erlebte aufarbeiten konnten. In der Küche richteten das Personal der Gaststätte Dutzende belegte Brötchen her, die der Rettungsdienst dann in den Zug zu den rund 50 wartenden Passagierinnen und Passagieren brachte. Die Feuerwehr Neu-Ulm versorgte die Zugfahrgäste mit Getränken. Nach knapp zwei Stunden war ein Ersatzlokführer an der Unfallstelle eingetroffen, der den geschockten Lokführer ablöste und seine Schicht mit dem noch fahrbereiten Zug übernahm.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 5 000 Euro an. Durch die Streckensperrung kam es bis in die Nacht hinein zu Verspätungen und Zugausfällen, teilweise waren Taxis unterwegs, die die Passagiere beförderten.

Halbschranken umkurvt: Schon im Vorjahr gab es einen Unfall

Erst im Sommer 2022 hatte es dort einen schweren Unfall gegeben: Ein stark alkoholisierter Mann hatte die Halbschranken mit seinem Kleintransporter umkurvt, der Zug hatte den Wagen erfasst. Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilte den Autofahrer wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein abgeben und darf ihn frühestens 2025 zurückerhalten. Eine Berufungsverhandlung am Landgericht Memmingen steht noch aus.

Vor allem aber hat es um den Bahnübergang in Gerlenhofen Schlagzeilen gegeben. Dort gibt es keine Schranke, eine Ampel warnt vor einfahrenden Zügen. Nach einer Serie von schweren Unfällen ist nun entschieden worden, dass dieser Bahnübergang am Montag, 23. Oktober, geschlossen wird. (mit mase)