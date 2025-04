Von Mitschüler bewusstlos gewürgt: Dem 13-Jährigen geht es besser

Dem 13-jährigen Schüler, der am Dienstagvormittag im Musikunterricht an einer Mittelschule in Neu-Ulm von einem Mitschüler bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde, geht es nach Polizeiangaben besser. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche das Krankenhaus bald wieder verlassen kann und keine bleibenden Schäden davontragen wird, wie ein Sprecher des für Neu-Ulm zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilt. An der betreffenden Schule läuft derweil die Aufarbeitung weiter.

