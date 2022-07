Neu-Ulm

Von Schwänen und Hinterhöfen: Was Stadtschreiberin Kulewatz aus Neu-Ulm mitnimmt

Lokal Nach drei Monaten in Neu-Ulm verabschiedet sich Stadtschreiberin Julia Kulewatz. Vorher verrät sie, was sie bewegt hat und was in ihrem Buch vorkommen soll.

Von Stefan Kümmritz

Der dreimonatige Aufenthalt der zweiten Neu-Ulmer Stadtschreiberin Julia Kulewatz endet hier erst Ende Juli, doch bereits am Samstag wurde sie bei Blumen Weimar in zauberhafter Umgebung verabschiedet. Das Fazit der Stadtschreiberin, die zuerst Gestalterin lernte, dann Philosophie studierte und heute sowohl Autorin als auch Verlegerin ist, fällt sehr positiv aus. Unter anderem meinte sie: "Neu-Ulm hat richtige Perlen, die noch nicht bekannt sind. Und die Stadt hat kreative Inseln wie das Edwin-Scharff-Museum." Die Perlen hat sie entdeckt, weil sie nicht nur touristisch die Sehenswürdigkeiten betrachtet hat, sondern auch um die Ecke bis in die Hinterhöfe schaute, wie sie dem Publikum erzählte.

