Kakaobohnen und Rüstung: Viele Faktoren beeinflussen Wirtschaft im Kreis Neu-Ulm

Plus Stagnation statt Aufbruch: Warum Unternehmer Gerd Stiefel nicht jammern will und was die Auftragslage eines anderen Unternehmens mit Schokolade zu tun hat.

Von Oliver Helmstädter

Für einen Vizepräsidenten einer Industrie- und Handelskammer (IHK) wählte der Neu-Ulmer Unternehmer Gerd Stiefel ungewöhnliche Worte: "Man muss auch mal zufrieden sein, man muss wissen, wo man herkommt." Denn die Wirtschaftslage in der Region ist von "Stagnation geprägt". Doch der Unternehmer sieht Grenzen des Wachstums.

Denn die Region habe stürmische Wachstumsjahre hinter sich. Es könnten nicht immer zweistellige Wachstumsraten erwartet werden. "Wenn wir jetzt eine Abkühlung verspüren, liegen wir immer noch über dem Niveau von vor zwei Jahren." Er sei ein Realist und wisse deswegen, dass es nicht immer aufwärtsgehen könne.

