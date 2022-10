Neu-Ulm

18:15 Uhr

Von TSV bis Stadtteilplatz: Was den Menschen in Pfuhl auf den Nägeln brennt

Mitglieder des TSV Pfuhl meldeten sich in der Bürgerversammlung zu Wort, sie fordern einen Trainingsplatz.

Plus Gut besucht war die Bürgerversammlung in der Seehalle. Oberbürgermeisterin Albsteiger wurde mit einem ganzen Bündel an Problemen der Pfuhler konfrontiert.

Von Inge Pflüger

Mit einem bunten Strauß an Themen wurden Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und ihr Verwaltungs-Team in der Pfuhler Seehalle konfrontiert. Etwa mit einem geplanten Stadtteilplatz.

