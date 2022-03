Von Weißenhorn bis Neu-Ulm: sichtbare Bekenntnisse für Frieden und Freiheit

Zahlreiche Schulen im Raum Neu-Ulm haben den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine mit Aktionen verarbeitet. Ein Schriftzug wird Teil des Stadtbilds von Neu-Ulm.

Der Krieg ist mal wieder in Europa angekommen. Das bewegt alle, auch alle Schulen der Region. Die Realschule Weißenhorn setzte jüngst mit einem von Hunderten Menschen geformten Peace-Zeichen ein Bekenntnis für Frieden und Freiheit und tat so auch ihre Anteilnahme kund. Die Neu-Ulmer Schulen "Grundschule in der Stadtmitte" sowie die benachbarte Peter-Schöllhorn-Mittelschule zogen jetzt nach. Zudem sangen sie gemeinsam das Lied "Wir ziehen in den Frieden".

Der Schriftzug Weltfrieden wird Teil des Stadtbilds in Neu-Ulm

Ab Freitag wird das Engagement für den Weltfrieden zudem in knapp einem Meter hohen Buchstaben Teil des Stadtbilds von Neu-Ulm werden. Jede Klasse der beiden Schulen bastelte einen Letter für den Schriftzug. Sowohl vom Spielplatz an der Reuttier Straße als auch an der Gebäuderückseite aus zu sehen wird somit ein Zeichen gesetzt.

Als Schule mit einem hohen Migrationsanteil bastelten an den Buchstaben sowohl Kinder mit ukrainischen als auch russischen Wurzeln mit. Der Ukraine-Krieg sei täglich Thema im Unterricht, berichten Lehrkräfte der Region unserer Redaktion. Nicht zuletzt auch durch Kinder mit syrischer Abstammung, die selber einen Fluchthintergrund haben. (heo)

