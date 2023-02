Vor Abriss gerettet: Hier lebt der Tanzsaal vom Pfuhler Maxl Bräu weiter

Von Michael Kroha - 06:15 Uhr Artikel anhören Shape

Die frühere Pfuhler Brauerei Maxl Bräu wurde vor Jahren plattgemacht. Der Tanzsaal aber wurde gerettet und an neuem Ort errichtet. Wir haben ihn uns angeschaut.

"Das Maxl-Bräu ist potthässlich. Bloß, weil da mal einer seine Braut geküsst hat, ist es kein Baudenkmal." Das hatte Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ( CSU) 2018 gesagt, als der Abriss der früheren Brauerei in Pfuhl besiegelt wurde. Trotz vereinzelter Kritik wurde das heruntergekommene Gebäude ein Jahr später plattgemacht. Was aber selbst eingefleischte Pfuhlerinnen und Pfuhler bislang nicht wussten: Der ehemalige Tanzsaal hat überlebt – und ist bereits an einem neuen Ort errichtet worden. Wir haben ihn dort zusammen mit seinem "Retter" angeschaut.

