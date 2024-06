Neu-Ulm

Vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wächst wieder der Müllberg in die Höhe

Plus Die Sperrmüll-Halde an der Glacis-Galerie in Neu-Ulm hat fast schon Tradition. Für den Betreiber eines Imbiss an der Bahnhofstraße wird der Zustand immer geschäftsschädigender.

Von Oliver Helmstädter

Von einer "Katastrophe" spricht Halid Shrndan, der bei Ba-Ba-Döner Pizza, Pide und Döner serviert. "Die Leute können nicht mehr draußen sitzen", beklagt er. Denn nur ein paar Meter von seiner Außenbestuhlung wächst seit über einer Woche ein Müllberg in die Höhe, der Tag für Tag noch mehr stinke.

Auch im benachbarten Play-House kann die Bedienung nur den Kopf schütteln. "Natürlich stört uns das, aber offensichtlich kann man nichts dagegen machen." Weder sie noch Halid Shrndan wissen, wer für diese Sauerei verantwortlich ist, die wiederholt auftritt.

