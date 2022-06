Neu-Ulm

06:00 Uhr

VR-Bank ersetzt Schalter im Neu-Ulmer Zentrum durch Videoberatung

In ihrer Filiale in Ludwigsfeld bietet die VR-Bank Neu-Ulm bereits seit Januar 2020 Beratung in Echtzeit per Video an.

Lokal In zwei Filialen setzt die VR-Bank Neu-Ulm schon auf Videoberatung, in der Ludwigstraße wird ab Ende 2022 nur noch dieses System angeboten. Das steckt dahinter.

Von Sebastian Mayr

Wer sich persönlich beraten lassen will, blickt in der Niederlassung der VR Bank Neu-Ulm im Zentrum der Kreisstadt künftig auf Monitore. Von 1. Juli an wird die Geschäftsstelle in der Neu-Ulmer Ludwigstraße umgebaut. Wenn die Arbeiten gegen Ende des Jahres abgeschlossen sind, wird es keinen herkömmlichen Schalterbereich mehr geben. Die Bank ist aber überzeugt, dass die neue Lösung für alle Vorteile bringt. Direktor Thomas Hörz will älteren Kundinnen und Kunden ihre Befürchtungen nehmen.

