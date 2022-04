Während ein Mann darin schläft: Türe bei Schnellimbiss eingetreten

In Neu-Ulm ist die Türe eines Schnellimbisses eingetreten worden. Ein Mann konnte noch eine flüchtende Person wahrnehmen.

In der Nacht auf Montag, gegen 2 Uhr, ist in der Glacisstraße in Neu-Ulm die Türe eines Schnellimbisses eingetreten worden. Zu dieser Zeit nächtigte nach Angaben der Polizei ein 43-jähriger Angehöriger des Schnellrestaurants im Imbiss und wurde von dem Schlag gegen die Türe wach.

Der 43-Jährige konnte aber nur noch wahrnehmen, wie eine Person flüchtete. Der unbekannte Täter betrat den Schnellimbiss nicht und entwendete keine Gegenstände. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)