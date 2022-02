Neu-Ulm

vor 47 Min.

Wann kommt der erste Reisebus aus Neu-Ulm mit alternativem Antrieb?

Plus Batterie oder Wasserstoff? Das jüngst abgespaltene Unternehmen Daimler Truck in Neu-Ulm setzt betont auf eine Doppelstrategie. Andere Bushersteller scheinen weiter zu sein.

Von Oliver Helmstädter

Was ist der Antrieb der CO 2 -neutralen Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigt sich der weltweit größte Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 35 Hauptstandorten und rund 100.000 Beschäftigen. Wie das jüngst durch Abspaltung von der Daimler AG entstandene Unternehmen nun schriftlich mitteilt, werde "konsequent eine Doppelstrategie" bei der Elektrifizierung seines Portfolios verfolgt - mit Batterie und wasserstoffbasierten Antrieben. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was das für Reisebusse bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen