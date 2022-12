Neu-Ulm

vor 17 Min.

Wann wird die Römervilla in Neu-Ulm wieder mit neuem Leben erfüllt?

Plus Eigentlich hätten bereits im Sommer Geflüchtete aus der Ukraine einziehen sollen, doch es gab Verzögerungen. So geht es jetzt am Glacis-Park weiter.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Nach jahrelangem Leerstand soll wieder Leben in die Römervilla in Neu-Ulm einkehren – aber wann? Eigentlich hätten bereits im Sommer die ersten Geflüchteten aus der Ukraine einziehen sollen. Das kündigte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger Anfang Juni an. Doch derzeit steht das markante Gebäude am Rande des Glacis-Parks immer noch leer. Gleich mehrere Probleme durchkreuzten die Pläne der Stadt. Nun sieht es aber gut aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

