Warnstreik: In der Lebkuchenfabrik Weiss in Neu-Ulm ruhen die Backöfen

24 Stunden wird die Arbeit bei Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm niedergelegt. So lange wie wohl noch nie.

Die wirtschaftlichen Eckdaten der Weiss Lebkuchenfabrik in Neu-Ulm kennt Paul Stüber von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nicht im Detail. Doch dass es dem Tochter-Unternehmen der Lambertz-Gruppe nicht schlechter als dem Durchschnitt geht, sei gewiss.

"Der Süßwarenindustrie geht es blendend. Und das schon seit Jahren", weiß Stüber. Gerade in der Corona-Pandemie habe Süßes als eine Art Seelentröster sich noch besser verkauft, was verbreitet zu Umsatzrekorden geführt habe. Das Angebot der Arbeitgeber, die Löhne lediglich um 3,8 Prozent dieses Jahr, und um 2,9 Prozent 2024 zu erhöhen, werde der prekären Situation vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in keiner Weise gerecht. Die Unternehmen hätten ihren Umsatz zuletzt um elf Prozent gesteigert.

"Und wollen die Beschäftigten dennoch mit Peanuts abspeisen. Die Wut in den Betrieben ist riesig und das ist kein Wunder.“ Die NGG fordere 500 Euro mehr pro Monat in den unteren Tarifgruppen. Das Angebot der Arbeitgeber laufe auf 125 Euro dieses Jahr und 100 Euro 2024 hinaus.

Weiss in Neu-Ulm ist Spezialist für "Herzen, Sterne, Brezeln"

Zudem hinke der Tarifvertrag ohnehin anderen Branchen, etwa der Milchindustrie, hinterher. "Wir sind da nicht konkurrenzfähig." Die Streikbeteiligung der 300-Köpfe-Belegschaft in Neu-Ulm gehe in Richtung 100 Prozent. Die Werks- und Personalleitung würden arbeiten. Und auch der Werksverkauf mit seiner Zwei-Frau-Besatzung war am Dienstag noch besetzt. Die meistverkauften Artikel aus Neu-Ulmer Produktion sind "Herzen, Sterne, Brezeln" und die gefüllten Lebkuchen. 29.000 Tonnen waren es 2021. Ein Streik im Sommer trifft das Unternehmen weit mehr als im Herbst oder gar der Adventszeit. Denn jetzt müssen die Lager des Handels für die umsatzstarke Vorweihnachtszeit gefüllt werden.