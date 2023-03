Neu-Ulm

Warum dieses Beton-Bollwerk eine Architektur-Auszeichnung erhält

Die "Alte Stadtgärtnerei" in Neu-Ulm sollte so günstig wie möglich gebaut werden. Das bedeutet auch, dass der Beton grau bleiben musste. Das Geld fürs Einfärben wurde gespart.

Plus Raue Erscheinung, hohe Funktionalität, günstige Baukosten: Der Frontbau der "Alten Stadtgärtnerei" in Neu-Ulm ist prägnant, aber auch erklärungsbedürftig.

Von Thomas Vogel

Der Fünfgeschosser setzt ein auffallendes und auch aufreizendes Zeichen in der Reuttierstraße, der ebenso stark frequentierten wie städtebaulich zerklüfteten Einfallstraße in die Stadt Neu-Ulm. Er wirkt hart und fast schon monumental, bewusst überdimensionierte Säulen sind prägend für die grobkörnige, rhythmische Gliederung von Vorder- und Rückseite. "Potthässlich", urteilt eine zufällig des Wegs kommende Passantin und wundert sich über den kleinen Auflauf ein paar Schritte weiter: "Was, wegen eines Architekturpreises?"

Dass dieses Gebäude der Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft Nuwog, das als "Wellenbrecher" und Schallschutz für das kleinteilige Quartier "Alte Stadtgärtnerei" dahinter dient, eine "Anerkennung" im Verfahren um den renommierten Thomas-Wechs-Preis eingeheimst hat, mag auf den ersten Blick verwundern. Und vielleicht auch noch auf den zweiten. Denn es besteht fast vollständig aus Beton, einem Material, das wegen seiner negativen Klimabilanz zunehmend in der Kritik steht. Das in Neu-Ulm bereits bestens eingeführte Münchner Architekturbüro Fink+Jocher hat auch schon mit Holzsystembauten die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, für dieses schwierige Eckgrundstück aber bewusst auf Beton gesetzt – frei nach dem Motto: harte Lage, kräftige Form, langlebiges Material. Letzteres stellte die Nuwog als Bedingung.

