Neu-Ulm

06:00 Uhr

Warum eine Neu-Ulmer Fotografin in einem Schrebergarten Zuflucht sucht

Lokal 35 Jahre wohnte eine Frau in einer Mietwohnung, bis die nun 65-Jährige rausgeklagt wurde. Warum eine Neu-Ulmer Bürgerin den Glauben in den Sozialstaat verloren hat.

Von Oliver Helmstädter

Auf den ersten Blick ist es idyllisch bei Chanel: Der Schrebergarten ist gut gepflegt, die Bauernmöbel und Dekoration in Beigetönen zeigen, dass hier sich jemand kümmert um das Stückchen Paradies mitten in Neu-Ulm. Für die 65-Jährige, die ihren wahren Namen nicht in der Zeitung lesen will, war der Garten in den vergangenen Monaten aber auch eine Hölle: keine Toilette, kein fließendes Wasser. Die Körperpflege erfolgt mit Hilfe von Eimern. Etwas Strom liefert eine mobile Solaranlage samt Autobatterie. Chanel, die Fast-Rentnerin, ist seit März wohnungslos. Und hätte niemals geglaubt, dass es mit ihr so weit kommen kann.

