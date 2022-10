Warum jetzt auch die Straße zwischen Finningen und Reutti gesperrt ist

Plus Zwischen Neu-Ulm und Reutti ist seit Wochen gesperrt. Viele nutzten seither die Straße zwischen Finningen und Reutti als Umleitung. Doch jetzt ist auch die dicht.

Seit Ende Juli ist die Staatsstraße 2029 zwischen Neu-Ulm und Reutti voll gesperrt. Eigentlich hätte sie Ende September wieder für den Verkehr freigegeben werden sollen. Doch wie berichtet, musste die Sperrung bis voraussichtlich Ende Oktober verlängert werden. Viele nutzten seither unter anderem den Weg über Finningen nach Neu-Ulm. Doch seit Kurzem ist auch hier kein Durchkommen mehr. Das sorgt für Verwunderung und führt offenbar auch zu zum Teil chaotischen Situationen.