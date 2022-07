Was Besucher bei "Außenräume – Innensichten" im Scharff-Museum erwartet

Lokal Im Edwin-Scharff-Museum startet am Donnerstag die neue Ausstellung "Außenräume – Innensichten". Auch manche Überraschung in der Stadt wird dabei präsentiert.

Seit 2018 lädt das Edwin-Scharff-Museum immer wieder zu künstlerischen Streifzügen durch die Stadt ein. Eine von Johannes Strahl kuratierte Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum bringt erstmals fünf Künstlerinnen und Künstler zusammen, die bislang solche Streifzüge gemacht haben, und einen, der im Herbst einen solchen Streifzug in Neu-Ulm anbieten wird. „Außenräume – Innensichten“ ist bis 13. November zu sehen und wird manche Überraschung auch in der Stadt präsentieren.